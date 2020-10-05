Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в максимально соблазнительном виде

На фото красотка позировала в черном платье со звездочками и огромным декольте. Усманова, как можно заметить, не очень любит белье, поэтому грудь оказалась практически не прикрыта. Модель без стыда сделала акцент на бюсте, снимая себя без головы. Волосы у звезды были распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Лучший вид, королева спорта".

Мы писали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сверкнула своими аппетитными формами.

У себя в Инстаграм фитнес-модель записала видео, на котором предстала в нижнем белье. Красотка надела бежевые трусики с высокой посадкой и черный лифчик. Она крутилась перед зеркалом, показывая себя со всех сторон.

Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила роскошными формами во время отдыха на море в крохотном купальнике.

«Хотела поумничать , но как то это смешно под таким видео)) пусть будет для красоты)) а мыслишки вы в сториз и так слышите», — говорится в сообщении.

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