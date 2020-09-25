Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в нескольких образах

На фото красотка показала себя в кружевном белье перед зеркалом. Звезда волосы оставила распущенными. Усманова показала идеальную фигуру и не только, показывая всю себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда нашла", - лаконично подписала фото звезда.

На втором кадре Екатерина показала себя уже в ванной. Звезда была в аналогичном наряде, а в руках держала дождик, которым поливала себя. Модель села на край резервуара, а руками поправляла волосы.





"Показываю вам два крутых скраба", - подписала второй снимок модель.

Фанаты ничего не писали под фото и не лайкали, но так и хочется сказать: "Королева, не останавливайся".

Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила роскошными формами во время отдыха на море в крохотном купальнике.

«Хотела поумничать , но как то это смешно под таким видео)) пусть будет для красоты)) а мыслишки вы в сториз и так слышите», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала про время.

На фото Екатерина показала себя в миниатюрном бикини, которое преимущественно состояло из веревочек.

Напомним, фитнес-тренер Усманова сверкнула сладкими местами в пикантном белье

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Екатерина Усманова в узеньком топе не оставила равнодушных

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Янет Гарсия поразила упругими "булочками", развернувшись спиной



