Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в нескольких образах

На фото красотка показала себя в кружевном белье перед зеркалом. Звезда волосы оставила распущенными. Усманова показала идеальную фигуру и не только, показывая всю себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда нашла", - лаконично подписала фото звезда.

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На втором кадре Екатерина показала себя уже в ванной. Звезда была в аналогичном наряде, а в руках держала дождик, которым поливала себя. Модель села на край резервуара, а руками поправляла волосы. 



"Показываю вам два крутых скраба", - подписала второй снимок модель.

Фанаты ничего не писали под фото и не лайкали, но так и хочется сказать: "Королева, не останавливайся".

Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила роскошными формами во время отдыха на море в крохотном купальнике.

«Хотела поумничать , но как то это смешно под таким видео)) пусть будет для красоты)) а мыслишки вы в сториз и так слышите», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала про время.

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Самый дорогой ресурс это время?⏳ «Цени своё время !» «Время - деньги💰»- мы слышим постоянно. А я считаю, что самый ценный ресурс - это энергия. ⠀ Времени у всех одинаково - 24 часа в сутках, 7 дней в неделе🕑. Но почему то один человек - миллионер и час его времени стоит огромных денег, а время другого человека не стоит практически ничего(( ⠀ Почему за час работы с психологом я плачу 15 тыс, а охранник в магазине получает эти деньги за месяц работы?💸 Нет,не по степени важности. А по Концентрации энергии на единицу времени. (опыт, знания, ответственность, эмпатия, талант, профессионализм итд составляют наш «энергетический коктейль» и нашу ценность💰) ⠀ Есть артисты, чья энергия захватила мир- и это одни ценны за концерт, есть артисты, чья энергия тянет пока только небольшие площадки - это другой ценник. Чувствуете ли вы отличия энергии дорогого масштабного шоу🎉 и аниматора в кафе🤹🏼? Есть разница? ⠀ Чувствуете энергию продукта, который тестировали много раз, переделывали разные мелочи, над которым работала огромная команда, каждый вложил свою энергию? Есть ли разница энергетически с продуктом, который слепили и выпустили? Какой будет лучше и дороже? ⠀ Какой мужчина притянет🧲 вас энергетически больше: ⠀ 1. Много путешествовал🛳, много прочитал📚, много повидал🌋⛩🌠, много интересных знакомых👩🏼‍🎨👩🏽‍🔬👨🏼‍🚀🤴🏻🧞‍♀️, много увлечений 🎨🎺, заботится о себе🚴🏼‍♀️🏇🏄🏼‍♀️🧘🏼, на его энергии построена корпорация🔌, у него богатый духовный мир💓. ⠀ 2. Ничего не создал, ничего не умеет, ничего не читал, ничего не видел и не хочет. 🦦Круг общения - такой же. Ну? ))) с каким вы захотите обменяться энергией ?)) со вторым - от одной мысли- у меня внутри все «закрылось» ) там только слив будет. Никого обмена и наполнения. Продолжение 👉🏼

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На фото Екатерина показала себя в миниатюрном бикини, которое преимущественно состояло из веревочек. 

Напомним, фитнес-тренер Усманова сверкнула сладкими местами в пикантном белье

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