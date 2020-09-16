Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о стереотипах

На фото красотка сидела за столом, оставаясь в кожаном топе и штанах. Екатерина отвела взгляд от камеры, а волосы оставила распущенными. На кадре можно увидеть несколько блюд, а на фоне стена. Девушка без стыда демонстрировала свою фигуру и плоский животик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

" Стройная фигура, подтянутый живот и идеальные формы становятся возможными только после изнуряющих тренировок в спортзале и строгих диет? Это не мой метод.

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Да, нужно работать над собой каждый день. Нет, это не мучительные истязания, вам понравится и процесс, и результат", - написала Усманова.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментариев:

"Что-то с фоткой не то, рука маленькая, голова большая... странно", "Обязательное в лифчике за стол садиться???", "А ваши марафоны огонь", "Очень похожи на Джей Ло", "Принцесска".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и раскрыла секрет.

На фото Усманова позировала в желтых велотреках и топе. Красотка снимала себя на камеру, демонстрируя идеальную фигуру. На фоне можно увидеть надувной шар в виде короны, который идеально попал в кадр.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в облегающих шортах показала жаркую домашнюю тренировку

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