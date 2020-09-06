Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в необычном виде и рассказала о тренировках

На фото Усманова показалась в полосатом бикини, которое еле прикрыло самые аппетитные места. Звезда стояла на деревянной лестнице и демонстрировала превосходную пятую точку. На фоне можно увидеть пальмы, песок и море. Красотка дополнила образ черными очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не нужно грабить банк, чтобы начать тренировки. Нужно иметь реальное желание получить красивое стройное тело и записаться на мои БЕСПЛАТНЫЕ тренировки! Всё! Начало завтра ;)))", - написала Усманова.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обожаю твою попу", "Слева лучше", "Добрый день. Как записаться?", "Да и чтобы ограбить банк нужно тренироваться", "Насколько моложе выглядит похудевшее и подтянутое тело, даже визуально, не говоря о пользе здоровью", "3-е фото огонь! Очень мотивирует! Записалась!".

Сообщалось, что известный фитнес-тренер Екатерина Усманова показала свою идеальную фигурку во всей красе.

Звезда опубликовала серию видео, на которых сверкнула своими упругостями. Красотка выбрала для съемок леопардовый хищный костюм, который состоял из обтягивающих лосин и короткого топа. Лосины подчеркнули идеальные изгибы Усмановой, а топ – пышную грудь спортсменки.

Напомним, фитнес-тренер Усманова опустилась на четвереньки и едва не выронила бюст

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова наглядно показала, как доводит свои ягодицы до совершенства

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