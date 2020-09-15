Известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя, показав результаты тренировок

На фото Янет показалась в оранжевых лосинах и топе. Красотка развернулась спиной, показывая свои упругие ягодицы. Волосы у девушки были распущены, Гарсия повернулась головой к объективу камеры. На фото можно легко оценить аппетитную пятую точку звезды, которая только подчеркнула ее, задрав немножко ногу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Verte y sentirte espectacular, es cuestión de actitud y disciplina. Ponte en forma con @fitplan_app y deja que @iamyanetgarcia te lleve a tu propósito. 👌🏼👟

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"Выглядеть и чувствовать себя впечатляюще - это вопрос отношения и дисциплины. Приведи форму и позволь @iamyanetgarcia привести тебя к твоей цели", - подписано фото. 

Фанаты поставили сотню лайков и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Мотивируешь, королева спорта".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Янет Гарсия показала себя на радость фанатов.

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💕😎

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Янет в этот раз позировала в лосинах и топе, а образ дополнила наушниками. Звезда стояла в спальне и снимала себя на телефон на фоне кровати. Красотка эффектными движениями потрясла пятой точкой, показывая, как нужно релаксировать. Ролик получился горячим и соблазнительным, несмотря на довольно скромный наряд. 

Напомним, полураздетая фитнес-модель Янет Гарсия завлекла к себе в спальню

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