Ана Чери, Мишель Левин, Екатерина Усманова и другие фитнес-модели показали, как умеют отдыхать

На первом фото Ана Чери показалась в купальнике, сидя на полотенце на пляже. Красотка без стыда демонстрировала свой загар, а в волосах можно заметить цветочек. Звезда улыбалась и была довольна отдыхом среди пальм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором снимке Николь Амато. Красотка стояла на пляже, задрав одну ногу, а руки подняла вверх. Звезда решила сделать на фото вид, что держит солнце в руках. Модель позировала в лосинах и топе.

Тройку закрывает Янет Гарсия. Звезда в купальнике и коротких шортиках нежилась на пляже, лежа на полотенцах. Сверху красотки можно увидеть симпатичную собаку, которая устроилась на ноге модели.

На четвертом месте Мишель Левин. Красотка в купальнике стояла у пальмы на пляже. Модель решила показать, как занимается спортом, пока отдыхает. В руках у девушки была гантель на 2.5 кг. Занятие вышло очень жарким, ведь на звезде практически не было одежды.

Закрывает пятерку Екатерина Усманова. Звезда сидела на берегу моря в полосатом купальнике. Модель улыбалась на камеру и демонстрировала идеальную пятую точку.

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