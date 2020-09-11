Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и раскрыла секрет

На фото Усманова позировала в желтых велотреках и топе. Красотка снимала себя на камеру, демонстрируя идеальную фигуру. На фоне можно увидеть надувной шар в виде короны, который идеально попал в кадр. Волосы у красотки были распущенными. На втором фото Екатерина уже была в футболке с большим декольте, штанах и берцах. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, показывая себя во всей красе. Под кадром девушка попросила оценить ее наряд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я по вам соскучилась", - призналась Усманова.

Фанаты не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что красотка выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется сказать: "Богиня, королева спорта".

Сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова удивила поклонников, показав соблазнительную сказку.

Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети фото, для которого нарядилась в один лишь купальник и нанесла на тело своеобразный грим. Спортсменка показала свои развитые мышцы в розовом бикини на тоненьких завязках, которые она натянула на трусиках.

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