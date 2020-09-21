Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сверкнула своими аппетитными формами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм фитнес-модель записала видео, на котором предстала в нижнем белье. Красотка надела бежевые трусики с высокой посадкой и черный лифчик. Она крутилась перед зеркалом, показывая себя со всех сторон.

Стоит отметить, что выглядела спортсменка превосходно. Ее главное достоинство, аппетитная «пятая точка» была выгодно подчеркнута бельем. Плоский животик тоже привлекал внимание. Судя по всему, Усманова снимала себя после тренировки. Это становится понятно по ее посланию к поклонникам.

«Тренировки не проходят бесследно. Иногда кажется, что ты мешок картохи и прогресса нет. Но главное не останавливаться», - подписала свое видео Усманова.

Ранее мы писали, что Екатерина Усманова показала, как тренируется в домашней обстановке. Модель позировала в спортивном топе и шортиках. В руках у нее были гантели. На фото прекрасно видно идеальные ножки модели.

Кроме этого, недавно Усманова сверкнула роскошным телом в драных джинсовых шортах и черном топе. Спортсменка стояла перед зеркалом, дополнив свой образ солнцезащитными очками и белой рубашкой. На фото можно рассмотреть идеальный пресс красотки и ее подкачанные ноги.

Напомним, что Усманова восхитила райским видом в мини-бикини: перед такими формами никто не устоит.

Как сообщала Politeka, Екатерина Усманова в узеньком топе не оставила равнодушных: "Принцесска".

Также Politeka писала, что Усманова завлекла огромным декольте, показав смелый ракурс: "Королева спорта".