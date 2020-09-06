Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в незвичайному вигляді і розповіла про тренування

На фото Усманова здалася в смугастому бікіні, яке ледве прикрило найапетитніші місця. Зірка стояла на дерев'яних сходах і демонструвала чудову п'яту точку. На тлі можна побачити Пальми, Пісок і море. Красуня доповнила образ чорними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не потрібно грабувати банк, щоб почати тренування. Потрібно мати реальне бажання отримати красиве струнке тіло і записатися на мої безкоштовні тренування! Все! Початок завтра ;)))", - написала Усманова.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Обожнюю твою попу", "зліва краще", " Добрий день. Як записатися?", "Та й щоб пограбувати банк потрібно тренуватися", "наскільки молодше виглядає схудле і підтягнуте тіло, навіть візуально, не кажучи про користь здоров'ю", " 3-е фото вогонь! Дуже мотивує! Записалася!".

Повідомлялося, що відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала свою ідеальну фігурку у всій красі.

Зірка опублікувала серію відео, на яких блиснула своїми пружностями. Красуня вибрала для зйомок леопардовий хижий костюм, який складався з обтягуючих лосин і короткого топа. Лосини підкреслили ідеальні вигини Усманової, а топ-пишні груди спортсменки.

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