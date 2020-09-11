Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розкрила секрет

На фото Усманова позувала в жовтих велотреках і топі. Красуня знімала себе на камеру, демонструючи ідеальну фігуру. На тлі можна побачити надувну кулю у вигляді корони, який ідеально потрапив в кадр. Волосся у красуні були розпущеним. На другому фото Катерина вже була у футболці з великим декольте, штанях і берцях. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, показуючи себе у всій красі. Під кадром дівчина попросила оцінити її наряд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я по вам скучила", - зізналася Усманова.

Фанати не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки. Все через те, що красуня викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться сказати: "Богиня, королева спорту".

Повідомлялося, що фітнес-тренер Катерина Усманова здивувала шанувальників, показавши спокусливу казку.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі фото, для якого вбралася в один лише купальник і завдала на тіло своєрідний грим. Спортсменка показала свої розвинені м'язи в рожевому бікіні на тоненьких зав'язках, які вона натягнула на трусиках.

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