Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про стереотипи
На фото красуня сиділа за столом, залишаючись в шкіряному топі і штанях. Катерина відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним. На кадрі можна побачити кілька страв, а на тлі стіна. Дівчина без сорому демонструвала свою фігуру і плоский животик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Струнка фігура, підтягнутий живіт і ідеальні форми стають можливими тільки після виснажливих тренувань у спортзалі і строгих дієт? Це не мій метод.
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Так, потрібно працювати над собою щодня. Ні, це не болісні катування, вам сподобається і процес, і результат",- написала Усманова.
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Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарів:
"Щось з фоткою не те, рука маленька, голова велика... дивно", " Обов'язкове в ліфчику за стіл сідати???", "А ваші марафони вогонь"," дуже схожі на Джей Ло","Принцеса".
Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розкрила секрет.
На фото Усманова позувала в Жовтих велотреках і топі. Красуня знімала себе на камеру, демонструючи ідеальну фігуру. На тлі можна побачити надувну кулю у вигляді корони, який ідеально потрапив в кадр.
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