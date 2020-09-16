Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про стереотипи

На фото красуня сиділа за столом, залишаючись в шкіряному топі і штанях. Катерина відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним. На кадрі можна побачити кілька страв, а на тлі стіна. Дівчина без сорому демонструвала свою фігуру і плоский животик. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Струнка фігура, підтягнутий живіт і ідеальні форми стають можливими тільки після виснажливих тренувань у спортзалі і строгих дієт? Це не мій метод.

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Так, потрібно працювати над собою щодня. Ні, це не болісні катування, вам сподобається і процес, і результат",- написала Усманова.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарів:

"Щось з фоткою не те, рука маленька, голова велика... дивно", " Обов'язкове в ліфчику за стіл сідати???", "А ваші марафони вогонь"," дуже схожі на Джей Ло","Принцеса".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розкрила секрет.

На фото Усманова позувала в Жовтих велотреках і топі. Красуня знімала себе на камеру, демонструючи ідеальну фігуру. На тлі можна побачити надувну кулю у вигляді корони, який ідеально потрапив в кадр.

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