Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о тренировках

На фото Усманова позировала в черном бикини, которое практически не прикрыло самые аппетитные места звезды. Екатерина стояла в объятиях мужчины, который был в штанах и без футболки, демонстрируя рельефное тело. Парочка показывала страсть, стоя на фоне экзотических растений. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как прокачать ягодицы в домашних условиях !!

Помните мой летний марафон попы, который собрал 500 000 участниц?", - написала Усманова и рассказала о новом марафоне.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сегодня смотрела твой вебинар, такой класс!!! Очень сильно, молодец. Ты помогаешь людям полюбить себя", "Идеальные", "Какие вы роскошные", "Блистательная дива, "Ох уж этот взгляд", "Покоряешь сердца", "Символ красоты", "Дочь самой Венеры!", "Какая шикарная фигура".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сверкнула своими аппетитными формами.

Стоит отметить, что выглядела спортсменка превосходно. Ее главное достоинство, аппетитная «пятая точка» была выгодно подчеркнута бельем. Плоский животик тоже привлекал внимание.

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