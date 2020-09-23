Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала про время

На фото Екатерина показала себя в миниатюрном бикини, которое преимущественно состояло из веревочек. Усманова дополнила образ стильной прической, а все тело было покрыто блестками. Звезда показала себя в нескольких соблазнительных ракурсах, делая акцент на упругой груди и ягодицах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самый дорогой ресурс это время?

«Цени своё время !» «Время - деньги»- мы слышим постоянно. А я считаю, что самый ценный ресурс - это энергия", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Катя, перестань выставлять такие шикардоснейшие фото", "Такая волшебная", "Взгляд Малефисенты))", "Такая волшебная", "И капелька везения естественно", "Богиня красоты", "Катя Великая, золотые слова!!!", "красавица невероятная".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сверкнула своими аппетитными формами.

Красотка надела бежевые трусики с высокой посадкой и черный лифчик. Она крутилась перед зеркалом, показывая себя со всех сторон.

Напомним, фитнес-тренер Екатерина Усманова в узеньком топе не оставила равнодушных

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова завлекла огромным декольте, показав смелый ракурс

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в облегающих шортах показала жаркую домашнюю тренировку



