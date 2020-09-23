Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про час

На фото Катерина показала себе в мініатюрному бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. Усманова доповнила образ стильною зачіскою, а все тіло було вкрите блискітками. Зірка показала себе в декількох спокусливих ракурсах, роблячи акцент на пружних грудях і сідницях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Найдорожчий ресурс цей час?

"Цінуй свій час !""Час-гроші" - ми чуємо постійно. А я вважаю, що найцінніший ресурс - це енергія", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Катя, перестань виставляти такі шикарне фото", "така чарівна", "погляд Малефісенти))", "така чарівна", "і крапелька везіння природно", "Богиня краси", "Катя Велика, золоті слова!!!", "красуня неймовірна".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова блиснула своїми апетитними формами.

Красуня одягла бежеві трусики з високою посадкою і чорний ліфчик. Вона крутилася перед дзеркалом, показуючи себе з усіх боків.

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