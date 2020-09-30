Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя, удивив образами

На фото Усманова показалась в прозрачном платье. Екатерина стояла в коридоре и хвасталась своим нарядом, под которым можно увидеть черный топ и шорты. Волосы у Екатерины были собраны в хвост, а сама девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Красотка под фото поставила два варианта смайликов, предлагая выбрать один из них.

На втором фото красотка уже показалась в прозрачной юбке, которую задрала до головы. Звезда улыбалась и позировала в аналогичном месте. Фото вышло эффектным и интересным, ведь красотка не стеснялась себя показать.

"С появлением Полины меня не покидает настроение "Барби"", - подписала фото Усманова.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Идеальный вид".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сверкнула своими аппетитными формами.

У себя в Инстаграм фитнес-модель записала видео, на котором предстала в нижнем белье. Красотка надела бежевые трусики с высокой посадкой и черный лифчик. Она крутилась перед зеркалом, показывая себя со всех сторон.

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