Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя, удивив образами
На фото Усманова показалась в прозрачном платье. Екатерина стояла в коридоре и хвасталась своим нарядом, под которым можно увидеть черный топ и шорты. Волосы у Екатерины были собраны в хвост, а сама девушка стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Красотка под фото поставила два варианта смайликов, предлагая выбрать один из них.
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На втором фото красотка уже показалась в прозрачной юбке, которую задрала до головы. Звезда улыбалась и позировала в аналогичном месте. Фото вышло эффектным и интересным, ведь красотка не стеснялась себя показать.
"С появлением Полины меня не покидает настроение "Барби"", - подписала фото Усманова.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Идеальный вид".
Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова сверкнула своими аппетитными формами.
У себя в Инстаграм фитнес-модель записала видео, на котором предстала в нижнем белье. Красотка надела бежевые трусики с высокой посадкой и черный лифчик. Она крутилась перед зеркалом, показывая себя со всех сторон.
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