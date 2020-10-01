Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о важном дне
На фото звезда позировала в длинном платье, которое поднял ветер. Модель стояла на пешеходной дорожке у какого-то магазина. Наряд у Усмановой был полупрозрачным, а волосы были собраны назад. Плечи у Екатерины остались открытыми, можно заметить, что белья на ней не было. Образ дополнила фитнес-тренер стильными белыми сапогами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкокйй на страничку знаменитости.
"Юху, мой день. Спасибо люди. Вы часть моего сердца и моей жизни. За этот год мы стали еще ближе и роднее. Обнимаю каждого и очень люблю", - написала Усманова.
Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мой любимый мотиватор и просто человечище", "Как волшебно", "Какие чудесные фотографии!! С днем рождения Катя. Всех благ вам", "Куколка!! Поздравляю вас", "счастье заключается в этом Поля и Паша. С днем рождения".
Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя, удивив образами.
На фото Усманова показалась в прозрачном платье. Екатерина стояла в коридоре и хвасталась своим нарядом, под которым можно увидеть черный топ и шорты.
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