Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя после утреннего массажа
На фото красотка показала себя в топе и черных трусиках на веревочках. Звезда стояла перед зеркалом и демонстрировала подтянутое тело. Волосы у Екатерины были распущенными, а образ тренер дополнила черным украшением на шее. Девушка не стеснялась показать свое тело и одну ногу согнула, пока снимала себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро", - написала звезда под фото.
Новый курс валют, урезание выплат и мощный взрыв в Азовском море – главное за ночь
Полуголая экс-солистка "Серебро" потрогала себя за пикантные места на улице, горячие кадры: «Ты стала больше, чем…»
71-летняя Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда"
Ушла из жизни легенда советского кино: на прощании заметили плохой знак, фото
"Это уже после завтрака и массажа", - дополнила свой рассказ Усманова снизу.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадром, так как он был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Элегантная леди".
Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась соблазнительными формами в бикини.
Так, Усманова показала себя на балконе в весьма откровенном купальнике-бикини. Голубой наряд с леопардовым принтом идеально подчеркнул стройную фигуру красотки и ее пышные округлости.
Помимо фото Усманова также поделилась видео, на котором она соблазнительно вышагивает по балкону, виляя бедрами.
Напомним, фитнес-тренер Усманова в прозрачном наряде показала своего жеребца
Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова не выдержала и устроила тренировку в одном белье
А еще Politeka сообщала, что игривая фитнес-тренер Усманова показала свои совершенные формы в сеточке