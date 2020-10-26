Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя после утреннего массажа

На фото красотка показала себя в топе и черных трусиках на веревочках. Звезда стояла перед зеркалом и демонстрировала подтянутое тело. Волосы у Екатерины были распущенными, а образ тренер дополнила черным украшением на шее. Девушка не стеснялась показать свое тело и одну ногу согнула, пока снимала себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - написала звезда под фото.

"Это уже после завтрака и массажа", - дополнила свой рассказ Усманова снизу.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадром, так как он был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Элегантная леди".

Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась соблазнительными формами в бикини.

Так, Усманова показала себя на балконе в весьма откровенном купальнике-бикини. Голубой наряд с леопардовым принтом идеально подчеркнул стройную фигуру красотки и ее пышные округлости.

Помимо фото Усманова также поделилась видео, на котором она соблазнительно вышагивает по балкону, виляя бедрами.

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