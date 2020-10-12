Модель решила проверить на себе один из фактов

Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в неожиданном виде

Знаменитость регулярно хвастается своими невообразимыми формами в Инстаграм, а в этот раз решила удивить поклонников, пишет Politeka.net.

Тренер в одном из своих сториз заявила, что решила проверить, как ее формы будут выглядеть в разных позах.

Модель фотографировала себя с одного ракурса, но при этом ее накаченное тело выглядело совершенно по-разному.

Модель навела камеру на зеркало, нарядившись в бикини. На первом снимке формы выглядели просто невероятно - подтянутые части тела поражали красотой, на другом фото Усманова, расслабила живот и ягодицы, ссутулившись - в результате от предыдущих форм не осталось и следа.

Таким образом Екатерина показала, что принятая поза играет большую роль.

"Приветики", - написала Усманова.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, но, уверены, пользователи сети оценили образ красотки в личной переписке.

Ранее мы писали, что Екатерина Усманова находится в теплых краях, что стало отличным поводом надеть купальник и показать упругое тело.

Модель сняла себя в зеркало, держа в руках телефон. Сначала Екатерина продемонстрировала аппетитный вид сбоку - достоинства красиво выпирают.

Ранее сообщалось, что Екатерина Усманова оказала себя в кружевном белье перед зеркалом. Звезда волосы оставила распущенными. Фитнес-тренер показала идеальную фигуру.

"Когда нашла", - лаконично подписала фото звезда.

Напомним, Екатерина Усманова выглядела спортсменка превосходно. Ее главное достоинство, аппетитная «пятая точка» была выгодно подчеркнута бельем. Плоский животик тоже привлекал внимание.

Напомним, что Усманова восхитила райским видом в мини-бикини: перед такими формами никто не устоит.

Как сообщала Politeka, Екатерина Усманова в узеньком топе не оставила равнодушных: "Принцесска".

Также Politeka писала, что Усманова завлекла огромным декольте, показав смелый ракурс: "Королева спорта".