Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о желаниях

На фото Усманова позирует в черном прозрачном платье и сапогах, а образ дополнила шляпкой. Звезда стояла рядом с жеребцом, а взгляд отвела от камеры. На втором кадре Екатерина была уже одна, а в руках держала кленовый листочек. Серию снимков фитнес-тренер закончила средним планом, где сидела среди листьев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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У нас с Пашей разногласие! На него «давит небо» и он готов хоть завтра вылететь куда угодно, желательно на Бали🌞🌴 ⠀ А Я хочу насытиться этим городом, этой осенью .. я хочу напитаться запаха дождя, насладиться первыми заморозками, улицами в огнях и украшенными витринами😍 ⠀ Я тоже люблю солнце, но точно знаю что хочу быть здесь, хочу снега, хочу ёлку!!! Безумно хочу!! Отшить новые платья, отфоткать, и разослать их в разные уголки страны !! Хочу Отснять новый бомбический курс тренировок !! Уже начала !! Хочу значительно расширить рабочую команду, для этого пока точно надо быть здесь! Хочу прокачать нашу школу как никогда и выйти на новый уровень !! ⠀ На день рождения близкая подруга мне написала: Настал момент, когда у тебя всё есть !! Желаю тебе не переставать гореть и чего то хотеть!! ⠀ Меня это очень тронуло 🙏🏻и к счастью нехочуха мне не грозит😂 !! Наши желания двигатель нашего роста!! И ведь действительно спасибо Господу, у меня всё есть, но я хочу больше взаимодействия в миром, больше обмена, больше циркуляции энергии !! Отдавать и получать взамен !! Ничего материальное не заменит этого обмена! ⠀ На фото великолепная осень глазами @karevamargo1 !! Вы видели ее профиль ?????? Там просто одни шедевры🤤😍😍😍 Кто любит необычные сюжеты, сложносочинённые съёмки с дымом, реквизитом, костюмами- это к Рите!! Все организует в лучшем виде и сделает вам лучшие фото😍😍 ⠀ Бэки с этой съёмки выложу в сториз! Окунитесь в атмосферу!

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"У нас с Пашей разногласие! На него «давит небо» и он готов хоть завтра вылететь куда угодно, желательно на Бали.

А я хочу насытиться этим городом, этой осенью .. я хочу напитаться запаха дождя, насладиться первыми заморозками, улицами в огнях и украшенными витринами", - написала девушка. 

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Одетая Катя, это что-то новенькое", "В этом споре я поддержу вас! Я обожаю осень и позже предновогоднюю суету", "Как гармонично красиво", "Катя, ты реально богиня", "Это бомбический фотограф, она делает шедевры", "Сказочная".

Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась соблазнительными формами в бикини.

Так, Усманова показала себя на балконе в весьма откровенном купальнике-бикини. Голубой наряд с леопардовым принтом идеально подчеркнул стройную фигуру красотки и ее пышные округлости.

Напомним, фитнес-тренер Усманова не выдержала и устроила тренировку в одном белье

А еще Politeka писала, что игривая фитнес-тренер Усманова показала свои совершенные формы в сеточке

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в мини-бикини показала свои накачанные формы без прикрас