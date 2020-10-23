Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о желаниях

На фото Усманова позирует в черном прозрачном платье и сапогах, а образ дополнила шляпкой. Звезда стояла рядом с жеребцом, а взгляд отвела от камеры. На втором кадре Екатерина была уже одна, а в руках держала кленовый листочек. Серию снимков фитнес-тренер закончила средним планом, где сидела среди листьев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У нас с Пашей разногласие! На него «давит небо» и он готов хоть завтра вылететь куда угодно, желательно на Бали.

А я хочу насытиться этим городом, этой осенью .. я хочу напитаться запаха дождя, насладиться первыми заморозками, улицами в огнях и украшенными витринами", - написала девушка.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Одетая Катя, это что-то новенькое", "В этом споре я поддержу вас! Я обожаю осень и позже предновогоднюю суету", "Как гармонично красиво", "Катя, ты реально богиня", "Это бомбический фотограф, она делает шедевры", "Сказочная".

Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась соблазнительными формами в бикини.

Так, Усманова показала себя на балконе в весьма откровенном купальнике-бикини. Голубой наряд с леопардовым принтом идеально подчеркнул стройную фигуру красотки и ее пышные округлости.

Напомним, фитнес-тренер Усманова не выдержала и устроила тренировку в одном белье

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