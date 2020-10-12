Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова блеснула формами в новой жаркой фотосессии

Звезда порадовала поклонников жаркими снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Тренер предстала в соблазнительном полупрозрачном топике и таких же брюках.

Сквозь мелкую сеточку можно разглядеть почти шелковое тело известной блондинки.

Звезда поднимала руки и сам наряд, демонстрируя красивую грудь в купальнике шоколадного оттенка. Последний также немного оголил прелести внизу.

Тренер втянула плоский животик и посветила ребрами.

Звезда рассказала, что в ходе тренировок стоит думать не только о подтянутых ягодицах, но и о своем лице. Поэтому нужно проверить гормоны, если есть проблемы с высыпаниями; исключить продукты, на которые у вас возможна кожная реакция; и работать над своим психическим состоянием.

За полчаса пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.

"Хорошо, что проблем с кожей не было 🔥. А с фигурой - ды😬. Как боролась - дефицит калорий и спорт.☀️", "Я сейчас смотрела на булочку .... 😂а потом посмотрела на вас, Катя, и вопрос с булочкой есть ее или нет , сразу отпал 👌😂❤️", "

Фото бомба🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Усманова навела камеру на зеркало, нарядившись в бикини. На первом снимке формы выглядели просто невероятно - подтянутые части тела поражали красотой, на другом фото Усманова, расслабила живот и ягодицы, ссутулившись - в результате от предыдущих форм не осталось и следа.

Таким образом Екатерина показала, что принятая поза играет большую роль.

Напомним, что Усманова восхитила райским видом в мини-бикини: перед такими формами никто не устоит.

Как сообщала Politeka, Екатерина Усманова в узеньком топе не оставила равнодушных: "Принцесска".

Также Politeka писала, что Усманова завлекла огромным декольте, показав смелый ракурс: "Королева спорта".