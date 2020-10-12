Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова блеснула формами в новой жаркой фотосессии 

Звезда порадовала поклонников жаркими снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Тренер предстала в соблазнительном полупрозрачном топике и таких же брюках. 

Сквозь мелкую сеточку можно разглядеть почти шелковое тело известной блондинки. 

Звезда поднимала руки и сам наряд, демонстрируя красивую грудь в купальнике шоколадного оттенка. Последний также немного оголил прелести внизу. 

Тренер втянула плоский животик и посветила ребрами.

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Звезда рассказала, что в ходе тренировок стоит думать не только о подтянутых ягодицах, но и о своем лице. Поэтому нужно проверить гормоны, если есть проблемы с высыпаниями; исключить продукты, на которые у вас возможна кожная реакция; и работать над своим психическим состоянием. 

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Чем идеальней тело, тем проблемнее лицо… ⠀ Я сама в этом убедилась. Лучшее - враг хорошего! Помню, как на пике формы мое лицо просто «покинуло чат»(( сухость, мешки, высыпания. ⠀ 👉🏼Чем ты суше и меньше жира - тем суше и морщинистее кожа(( 👉🏼Чем выше андрогены, тем активнее выработка кожного сала, что чревато высыпаниями и на лице и на теле... ⠀ Поэтому важно думать не только о ягодицах, но и о лице, и о здоровье. 🙏🏻 ⠀ ✔Первое, что надо проверить, это гормоны🙏🏻 (мы не говорим про 2 прыщика в ПМС, которые бывают у всех, они пройдут сами). Если сыпь сильная и неожиданная, это скорее всего гормональный скачок. ⠀ ✔Важно исключить продукты, на которые у вас возможна кожная реакция. Часто - это молочка, глютен. У кого-то высыпания на сладкое. ⠀ ✔Психосоматика. Это идеализация, непринятие себя, отвержение себя, своих истинных желаний, своей уникальности. Чувство стыда, желание спрятаться от окружающих. Внутренний конфликт (думаем одно, чувствуем другое, делаем третье) ⠀ Мамочки, работайте со своей самооценкой, чтобы не передавать своим подросткам неприятное наследство 🙏🏻 ⠀ Насколько серьезной может быть эта проблема, и у подростков, и у взрослых, можно посмотреть в шоу «Доктор Прыщик: где они сейчас?», новый сезон которого выходит с 14 октября по средам в 23:00 (мск) на телеканале TLC. ⠀ В этом шоу врач-дерматолог Сандра Ли помогает людям избавиться от различных кожных заболеваний, и она решает не только «внешние» проблемы, но и помогает героям найти внутреннюю точку опоры, чтобы они не опускали руки и шли к своей цели! ⠀ В октябре @tlc.russia делится #TLCилой со всеми! ⠀ Расскажите, откуда вы брали силы, когда сталкивались с проблемами в собственной внешности? ⠀ Пишите ваши истории борьбы за вашу кожу у себя в постах или используйте маску от TLC в stories, отмечайте тег #TLCила и выигрывайте классные призы: ⠀ онлайн-сертификат в магазин Л'Этуаль и годовую подписку на медиасервис MEGOGO для просмотра любимых передач! ⠀ Победители будут объявлены в аккаунте @tlc.russia в эту пятницу.

A post shared by Екатерина Усманова (@usmanovakate) on

За полчаса пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев. 

"Хорошо, что проблем с кожей не было 🔥. А с фигурой - ды😬. Как боролась - дефицит калорий и спорт.☀️", "Я сейчас смотрела на булочку .... 😂а потом посмотрела на вас, Катя, и вопрос с булочкой есть ее или нет , сразу отпал 👌😂❤️", "
Фото бомба🔥", - написали пользователи сети. 

Напомним, Екатерина Усманова навела камеру на зеркало, нарядившись в бикини. На первом снимке формы выглядели просто невероятно - подтянутые части тела поражали красотой, на другом фото Усманова, расслабила живот и ягодицы, ссутулившись - в результате от предыдущих форм не осталось и следа. 

Таким образом Екатерина показала, что принятая поза играет большую роль. 

Напомним, что Усманова восхитила райским видом в мини-бикини: перед такими формами никто не устоит.

Как сообщала Politeka, Екатерина Усманова в узеньком топе не оставила равнодушных: "Принцесска".

Также Politeka писала, что Усманова завлекла огромным декольте, показав смелый ракурс: "Королева спорта".