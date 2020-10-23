Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про бажання

На фото Усманова позує в чорній прозорій сукні і чоботях, а образ доповнила капелюшком. Зірка стояла поруч з жеребцем, а погляд відвела від камери. На другому кадрі Катерина була вже одна, а в руках тримала кленовий листочок. Серію знімків фітнес-тренер закінчила середнім планом, де сиділа серед листя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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У нас с Пашей разногласие! На него «давит небо» и он готов хоть завтра вылететь куда угодно, желательно на Бали🌞🌴 ⠀ А Я хочу насытиться этим городом, этой осенью .. я хочу напитаться запаха дождя, насладиться первыми заморозками, улицами в огнях и украшенными витринами😍 ⠀ Я тоже люблю солнце, но точно знаю что хочу быть здесь, хочу снега, хочу ёлку!!! Безумно хочу!! Отшить новые платья, отфоткать, и разослать их в разные уголки страны !! Хочу Отснять новый бомбический курс тренировок !! Уже начала !! Хочу значительно расширить рабочую команду, для этого пока точно надо быть здесь! Хочу прокачать нашу школу как никогда и выйти на новый уровень !! ⠀ На день рождения близкая подруга мне написала: Настал момент, когда у тебя всё есть !! Желаю тебе не переставать гореть и чего то хотеть!! ⠀ Меня это очень тронуло 🙏🏻и к счастью нехочуха мне не грозит😂 !! Наши желания двигатель нашего роста!! И ведь действительно спасибо Господу, у меня всё есть, но я хочу больше взаимодействия в миром, больше обмена, больше циркуляции энергии !! Отдавать и получать взамен !! Ничего материальное не заменит этого обмена! ⠀ На фото великолепная осень глазами @karevamargo1 !! Вы видели ее профиль ?????? Там просто одни шедевры🤤😍😍😍 Кто любит необычные сюжеты, сложносочинённые съёмки с дымом, реквизитом, костюмами- это к Рите!! Все организует в лучшем виде и сделает вам лучшие фото😍😍 ⠀ Бэки с этой съёмки выложу в сториз! Окунитесь в атмосферу!

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"У нас з Пашею розбіжність! На нього "тисне небо" і він готовий хоч завтра вилетіти куди завгодно, бажано на Балі.

А я хочу насититися цим містом, цієї осені .. я хочу насититися запахом дощу, насолодитися першими заморозками, вулицями у вогнях і прикрашеними вітринами", - написала дівчина. 

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Одягнена Катя, це щось новеньке", " у цій суперечці Я підтримаю вас! Я обожнюю осінь і пізніше передноворічну суєту", "як гармонійно красиво", "Катя, ти реально богиня", "це бомбічний фотограф, вона робить шедеври", "Казкова".

Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася спокусливими формами в бікіні.

Так, Усманова показала себе на балконі у вельми відвертому купальнику-бікіні. Блакитний наряд з леопардовим принтом ідеально підкреслив струнку фігуру красуні і її пишні округлості.

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова не витримала і влаштувала тренування в одній білизні

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