Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про бажання

На фото Усманова позує в чорній прозорій сукні і чоботях, а образ доповнила капелюшком. Зірка стояла поруч з жеребцем, а погляд відвела від камери. На другому кадрі Катерина була вже одна, а в руках тримала кленовий листочок. Серію знімків фітнес-тренер закінчила середнім планом, де сиділа серед листя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У нас з Пашею розбіжність! На нього "тисне небо" і він готовий хоч завтра вилетіти куди завгодно, бажано на Балі.

А я хочу насититися цим містом, цієї осені .. я хочу насититися запахом дощу, насолодитися першими заморозками, вулицями у вогнях і прикрашеними вітринами", - написала дівчина.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Одягнена Катя, це щось новеньке", " у цій суперечці Я підтримаю вас! Я обожнюю осінь і пізніше передноворічну суєту", "як гармонійно красиво", "Катя, ти реально богиня", "це бомбічний фотограф, вона робить шедеври", "Казкова".

Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася спокусливими формами в бікіні.

Так, Усманова показала себе на балконі у вельми відвертому купальнику-бікіні. Блакитний наряд з леопардовим принтом ідеально підкреслив струнку фігуру красуні і її пишні округлості.

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова не витримала і влаштувала тренування в одній білизні

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