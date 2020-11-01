Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова в открытом наряде поделилась романтичными фото с мужем и раскрыла необычную историю их знакомства

Российская красотка опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором раскрыла подробности своей личной жизни.

Так, Усманова решила рассказать о знакомстве со своим мужем Павлом Коршуновым, с которым они воспитывают маленькую дочь.

Так, тренер призналась, что они познакомились в самолёте «Москва-Тайланд», однако она само знакомство не помнит, так как была сильно пьяна.

«Я не помню нашего первого знакомства, потому что была на редкость пьяна. Я пью редко. Очень редко. И это был как раз тот редкий случай. Это был долгий 9-часовой перелёт. Самолёт забит сотней сетевиков. Мы летели в Тай на «школу президента». Так скажем выездной корпоратив ))) Ну вот с самолёта веселье и началось. Поэтому знакомства я не помню вообще», - рассказала Усманова.

Она также призналась, что ее муж раньше встречался с ее близкой подругой. Тренер также рассказала о том, что с новым возлюбленным ей удалось забеременеть в первый месяц их совместной жизни.

Кроме того, красотка поделилась любопытным фактом:

«Паша любит готовить, я нет», - написала она.

Усманова также поделилась романтическими фото с любимым, на которых они позируют посреди хлопкового поля. При этом красотка одета в короткие белые джинсы и белый лиф. Такой наряд как нельзя лучше позволил ей продемонстрировать ее накачанное тело.

Подписчики активно комментируют пост.

«Вам обоим так хорошо быть блондинами. Похожи стали, как брат с сестрой», «Вы очень крутые», «Гармоничная пара», «Очень нежно)», - пишут люди.

Напомним, фитнес-тренер Усманова ослепила красотой, показав бюст максимально близко.

Как сообщала Politeka, фитнес-тренер Усманова в трусиках на веревочках восхитила упругим прессом.

Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова в прозрачном наряде показала своего жеребца.