Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спекотне тренування на природі і захопила фігурою

Як відомо, першого лютого цього року на другому етапі «World Athletics Indoor Tour» Марина Бех-Романчук показала кращий результат сезону в світі у стрибках у довжину в приміщенні, встановивши при цьому особистий рекорд, — 6,92 м. Марина Бех-Романчук стала переможницею сезону World Athletics Indoor Tour в стрибках у довжину і отримала wild card на зимовий чемпіонат світу-2021.

На своїй сторінці відома українська легкоатлетка, чемпіонка і просто красуня Марина Бех-Романчук показала, як проходять її тренування на природі. Дівчина будувала стрибки, демонструючи результат наполегливих занять.

У своєму профілі дівчина досить часто показує фото подібного образу і відеозвіти з занять. Новий ролик вельми вразив фанатів, таланти спортсменки не залишилися без уваги:

"Який милий зайчик ...; Які ж вони високі🧐 🧐 🧐; занадто круто🔥❤️; круто👏 🏽 👏 🏽 👏 🏽; дуже круто🔥; досить; дуже добре; відмінна робота на Go! 💪 ; Моя сестричка❤️Попригунчік🤣; Un Canguro! 😂 😂 😂 ; Машина! 🔞 🇺 🇦 💪 ; Ти просто машина; велика! Пружини в ступнях 😊; ви зробили ці стрибки з перешкодами легкими; ти така красива спекотна і гостра твоє тіло-мрія😍 😍; Я сумую за стрибками на ящик в спортзалі».

Також раніше ми писали, що легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе і попрощалася з літом. Марина цього разу показала себе в чорному купальнику, низ якого був частково білим.

Образ Бех доповнила стильним капелюхом, а на руці можна побачити браслет. Романчук стояла навпроти доріжки до альтанки. Зірка відвела погляд від камери, показуючи свою ідеальну фігуру. Легкоатлетка на другому кадрі вже зробила акцент на грудях, показуючи найцікавішу частину екстремально близько. Третє фото було трохи розмито і у фокусі виявилася тільки капелюх. Але відразу кидається на очі бюст красуні, на якому був зроблений акцент за допомогою рук.

"Кілька дивовижних фото цього особливого літа", - підписала фото Бех.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка чудова, мила, красива богиня спортивної краси. Я так люблю тебе, дуже люблю тебе. Бажаю вам всього найкращого з вашим чоловіком і вашим життям", "Приголомшлива спортсменка і приголомшлива краса, найкраща з двох світів", "Diosa".

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