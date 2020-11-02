Американська фітнес-модель Соммер Рей показала підтягнуте тіло в незвичайному костюмі з соняшниками

У 21 рік Соммер вважається однією з найвідоміших фітнес-моделей в Instagram. Вона володіє модним брендом спортивного одягу і купальників, тому акцентує увагу під час примірки своїх нарядів на свої достоїнства.

Спортсменці в цілому є що показати, адже вона прокачала сідниці до ідеалу і тепер демонструє «форми як у Кім» при будь-якій можливості. У світлому костюмі в чорно-білу клітинку дівчина виглядала дуже спокусливо.

Пікантною деталлю домашнього образу стало зображення соняшників на топі і коротенькій білизні дівчини у формі міні-шорт.

Ось що пишуть в мережі:

«Я маю на увазі 🔥🔥; Lmao настрій 😍😍; назви цю пісню лол; А я така: "нікого не хвилює знімайте одяг"; Відкиньте вже єдиних фанатів; найулюбленіший вид; така розумна і винахідлива; розцвіла, як троянда; сестра лисиці😻😻; Bella😍😍😍🔥; я люблю тебе так сильно влітку🥺 продовжуємо, нагибаемся💛; лиходій 😍😍; я продовжую любити вас; безумство ідеального образу».

Раніше ми писали, 21-річна фітнес-модель не соромиться розповідати, завдяки кому вона стала популярною в мережі і кому зобов'язана всьому, чого домоглася. Соммер дуже прив'язана до своєї мами-фітнес-моделі і бодібілдера Шерон Рей. Саме завдяки їй і батькові Соммер почала займатися спортом з підліткового віку і стала однією з найпопулярніших фітнес-моделей світу.

Щоб в черговий раз висловити свою подяку матері, Рей-молодша поділилася милими фото з нею і вразила при цьому фігурою, так як позувала в досить коротких шортах, ледь приховують сідниці.

"Я люблю тебе, мій найкращий друг, мій подарунок, моя друга половинка душі, я подзвоню тобі і розповім все інше, лол @shannon_rayyy💛», - мило підписала пост Соммер.

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