Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала подтянутое тело в необычном костюме с подсолнухами

В 21 год Соммер считается одной из самых известных фитнес-моделей в Инстаграм. Она владеет модным брендом спортивной одежды и купальников, поэтому акцентирует внимание во время примерки своих нарядов на свои достоинства.

Спортсменке в целом есть что показать, ведь она прокачала ягодицы до идеала и теперь демонстрирует «формы как у Ким» при любой возможности. В светлом костюме в черно-белую клетку девушка выглядела очень соблазнительно.

Пикантной деталью домашнего образа стало изображение подсолнухов на топе и коротеньком белье девушки в форме мини-шорт.

Вот что пишут в сети:

«Я имею в виду 🔥🔥; Lmao настроение 😍😍; назови эту песню лол; А я такая: "никого не волнует снимайте одежду"; Отбросьте уже единственных фанатов; самый любимый вид; такая умная и находчивая; расцвела, как роза; сестра лисы😻😻; Bella😍😍😍🔥; я люблю тебя так сильно летом🥺 продолжаем, нагибаемся💛; злодей 😍😍; я продолжаю любить вас; безумие идеального образа».

Ранее мы писали, 21-летняя фитнес-модель не стесняется рассказывать, благодаря кому она стала популярной в сети и кому обязана всему, чего добилась. Соммер очень привязана к своей маме – фитнес-модели и бодибилдере Шэрон Рей. Именно благодаря ей и отцу Соммер начала заниматься спортом с подросткового возраста и стала одной из самых популярных фитнес-моделей мира.

Чтобы в очередной раз выразить свою благодарность матери, Рей-младшая поделилась милыми фото с ней и впечатлила при этом фигурой, так как позировала в довольно коротких шортах, едва скрывающих ягодицы.

«Я люблю тебя, мой лучший друг, мой подарок, моя вторая половинка души, Я позвоню тебе и расскажу все остальное, лол @shannon_rayyy 💛», - мило подписала пост Соммер.

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