Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай продемонструвала частину свого насиченого тренування

Багато років Лексі займається в залі, щоб підтримувати себе у формі. Через хворобу фігура дівчини і без того схильна до повноти, може швидко зіпсуватися. Тому Лексі веде не тільки здоровий спосіб життя, а й активно тримає себе у формі, щоб не набирати зайвого.

Через свої прагнення до серйозних і напружених занять, Лексі навіть стала рекламувати енергетичний і підбадьорливий напій для спортсменів. Сама вона часто випиває енергетики під час тренування.

У ролику видно, як Кай навантажує різні групи м'язів і підкреслює, що так вона займається досить часто. На фан-акаунті відразу захопилися фігурою Лексі. Молода блондинка змогла перетворитися завдяки завзятості.

На фан-акаунтах зірки в Instagram фанати в свою чергу також часто діляться фото, які сама вона не публікує. На них Лексі постає в абсолютно нових образах. На одному з таких кадрів дівчина позувала в чорному короткому топі на замку і такого ж кольору велосипедках зі шкіри. Завершували зухвалий образ знаменитості ботфорти незвичайного Смарагдового забарвлення на шпильці.

Ось що пишуть в мережі:

"Ти Той, про кого я думаю, але я не можу стежити за тобою; Прекрасна дівчинка, красиві і ідеальні ніжки; чому не можна зупинятися💪 🏻; Вам слід взяти участь в нашому національному конкурсі моделей; форми дуже великі; чудово😍 😍 😍; така красива і сексуальна; чудовий💝 💗 😍 💝; Казкова, чарівна картинка! Ви виглядаєте фантастично як блондинка".

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