Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай продемонстрировала часть своей насыщенной тренировки

Много лет Лекси занимается в зале, чтобы поддерживать себя в форме. Из-за болезни фигура девушки и без того склонная к полноте, может быстро испортиться. Поэтому Лекси ведет не только здоровый образ жизни, но и активно держит себя в форме, чтобы не набирать лишнего.

Из-за своих стремлений к серьезным и напряженным занятиям, Лекси даже стала рекламировать энергетический и бодрящий напиток для спортсменов. Сама она часто выпивает энергетики во время тренировки.

В ролике видно, как Кай нагружает разные группы мышц и подчеркивает, что так она занимается довольно часто. На фан-аккаунте сразу восхитились фигурой Лекси. Молодая блондинка смогла преобразиться благодаря упорству.

На фан-аккаунтах звезды в Инстаграм фанаты в свою очередь также часто делятся фото, которые сама она не публикует. На них Лекси предстает в совершенно новых образах. На одном из таких кадров девушка позировала в черном коротком топе на замке и такого же цвета велосипедках из кожи. Завершали дерзкий образ знаменитости ботфорты необычной изумрудной расцветки на шпильке.

Вот что пишут в сети:

«Ты тот, о ком я думаю, но я не могу следить за тобой; прекрасная малышка, красивые и идеальные ножки, забудьте об одежде; почему нельзя останавливаться💪🏻; Вам следует принять участие в нашем Национальном конкурсе моделей; формы очень большие; Великолепно😍😍😍; Такая красивая и сексуальная; Чудесный💝💗😍💝; сказочная, волшебная картинка! Вы выглядите фантастически как блондинка».

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