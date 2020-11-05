Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай приміряла пікантний образ школярки

Лексі є молодою спортсменкою, яка рекламує енергетичні напої для занять спортом і влаштовує онлайн-тренування, щоб допомогти тим, хто хоче займатися спортом навіть вдома. Про це пише Politeka.net. За словами дівчини, вона схильна до повноти, тому завжди намагається займатися часто і довго, скидаючи зайве чи не кожен день.

На новому фото Лексі вдалося показати результат своїх посилених тренувань. Кожен раз після занять, щоб чергувати контент в Instagram, Лексі приміряє пікантні і спокусливі образи. Дівчина показує себе в лялькових образах, підкреслюючи, що привабливим можна бути навіть якщо ти трохи повний.

У короткій спідниці, більше схожою на шкільну, а також в білому топі і в модних окулярах, дівчина стала схожа на дорослу школярку, Шанувальники не пройшли повз:

«Виглядає мило 😘 (3) ♥; крихта Ікс; Красиво 🌹;Супер топ BB; Я б хотів пограти з тобою; сміливість так і пре❤️❤️; Як чудово; Виглядає приголомшливо; Ти така шикарна 😍; Чудова любов твоя спідниця 😍; Гарна картинка💕 завжди сексуальна і приголомшлива принцеса; Ти виглядаєш так красиво🔥Приголомшлива Лексі; Мені подобаються кольори цієї спідниці, ти виглядаєш дійсно круто; Дивлячись на красуню; Чому ти така красива; Гарна жінка».

Через свої прагнення до серйозних і напружених занять, Лексі навіть стала рекламувати енергетичний і підбадьорливий напій для спортсменів. Сама вона часто випиває енергетики під час тренування.

У ролику видно, як Кай навантажує різні групи м'язів і підкреслює, що так вона займається досить часто. На фан-акаунті відразу захопилися фігурою Лексі. Молода блондинка змогла перетворитися завдяки завзятості.

На фан-акаунтах зірки в Instagram фанати в свою чергу також часто діляться фото, які сама вона не публікує. На них Лексі постає в абсолютно нових образах. На одному з таких кадрів дівчина позувала в чорному короткому топі на замку і такого ж кольору велосипедках зі шкіри. Завершували зухвалий образ знаменитості ботфорти незвичайного Смарагдового забарвлення на шпильці.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай в тугих лосинах показала самі спокусливі ракурси

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"