Американська фітнес-модель Соммер Рей поділилася жаркими кадрами зі спальні

Фітнес модель є однією з найпопулярніших блогерів в Instagram. Дівчину активно обговорюють, адже вона в 21 рік також відкрила свій магазин одягу і тепер активно просуває дизайнерську продукцію. Про це пише Politeka.net. Соммер чи не кожен день показує, як веселиться в модних купальниках, які сама і створювала.

Щоб фанати цікавилися її образами, дівчина часто показує себе в них вдома. На одному з таких фото, представленому на фан-акаунті, Соммер позувала в білому бікіні в дрібними чорними крапками, більше нагадують горошок.

Для повного образу Рей також одягла пов'язку на голову того ж дизайну і покрутилася перед об'єктивом на підлозі власної спальні.

Ось що пишуть в мережі:

"Еммм .... Я впав; гаряче на ніч🔥; ретро; Не знаю, що тут відбувається, але мені це подобається 😍🔥; не Можна зупинятися; щасливі ннн, хлопці😂; Припини, це листопад, правда краще зупинись; люди кажуть, що я виглядаю краще, ніж соммер рей 🥰; ти така крижана королева; вже не можна зупинитися; та скільки можна спокушати народ, треба відпочити; куди такий напрям?».

Так як модель є фітнес-блогером, вона намагається акцентувати увагу саме на цьому. Причому нерідко Соммер показує фігуру в пікантних спортивних костюмах.

На фан-акаунтів однієї з найпопулярніших фітнес-красунь з'являються також і домашні фото Соммер, які сама вона показує дуже рідко і лише в розділі Сторі. На одному з таких кадрів засмагла модель постала у всій красі в одній білизні. Причому дівчина також показала підкачані сідниці з вигідного ракурсу і підтягнувши нижню леопардову білизну вище.

Ось як реагують в мережі:

"мені подобається твоя ... картина; ви збираєтеся робити бум; сама ідеальна дівчина в світі💛 💛 💛; чертовски красиві сережки я просто не можу відірвати від них очей; милий наряд; обожнюю цей стиль, пристрасть! 💕Наскільки добре ти знаєш свого чоловіка?; Ваш підпис не має сенсу; нестримна пристрасть❤️; якщо ти носиш бюстгальтер, там нічого немає; ти завжди виглядаєш як ангел ☺немає нікого, схожого на тебе, дитинко, ти унікальна♥️».

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