Американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась жаркими кадрами из спальни

Фитнес модель является одной из самых популярных блогеров в Инстаграм. Девушку активно обсуждают, ведь она в 21 год также открыла свой магазин одежды и теперь активно продвигает дизайнерскую продукцию. Об этом пишет Politeka.net. Соммер едва ли не каждый день показывает, как веселится в модных купальниках, которые сама и создавала.

Чтобы фанаты интересовались ее образами, девушка часто показывает себя в них дома. На одном из таких фото, представленном на фан-аккаунте, Соммер позировала в белом бикини в мелкими черными точками, больше напоминающими горошек.

Для полного образа Рей также надела повязку на голову того же дизайна и покрутилась перед объективом на полу собственной спальни.

Вот что пишут в сети:

«Эммм .... Я упал; горячее на ночь🔥; ретро; Не знаю, что здесь происходит, но мне это нравится 😍🔥; Нельзя останавливаться; счастливые ннн, ребята😂; Прекрати, это ноябрь, правда лучше остановись; люди говорят, что я выгляжу лучше, чем соммер рэй 🥰; ты такая ледяная королева; уже нельзя остановиться; та сколько можно соблазнять народ, надо же отдохнуть; куда такое направление?».

Так как модель является фитнес-блогером, она старается акцентировать внимание именно на этом. Причем нередко Соммер показывает фигуру в пикантных спортивных костюмах.

На фан-аккаунтов одной из самых популярных фитнес-красоток появляются также и домашние фото Соммер, которые сама она показывает очень редко и лишь в разделе Стори. На одном из таких кадров загорелая модель предстала во всей красе в одном белье. Причем девушка также показала подкачанные ягодицы с выгодного ракурса и подтянув нижнее леопардовое белье повыше.

Вот как реагируют в сети:

«мне нравится твоя ... картина; Вы собираетесь делать бум; Самая идеальная девушка в мире 💛💛💛; Чертовски красивые серьги Я просто не могу оторвать от них глаз; Милый наряд; Обожаю этот стиль, страсть! 💕Насколько хорошо ты знаешь своего мужчину?; Ваша подпись не имеет смысла; безудержная страсть❤️; Если ты носишь бюстгальтер, там ничего нет; Ты всегда выглядишь как ангел 😭💗Нет никого, похожего на тебя, детка, ты уникальна ♥ ️».

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

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