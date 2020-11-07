Американська фітнес-модель Соммер Рей поділилася стильним образом в яскравому чорно-зеленому купальнику

Соммер любить влаштовувати фотосесії на природі і вражати фігурою в найсміливіших образах. Про це пише Politeka.net. Так як дівчина довго працювала над тим, щоб створити свій магазин трендового одягу для спортсменок, вона сама часто рекламує власну продукцію, виставляючи напоказ гідності без найменшого сорому.

Так як Рей є спортсменкою і займається в залі з шістнадцяти років за прикладом батьків-бодібілдерів, вона з легкістю прокачала власне тіло і довела його до досконалості. Завдяки відео із залу, де тренується фітнес-красуня, її Instagram набрав понад 25 мільйонів фоловерів.

Тому Рей часто знімається для нового контенту. На своїх фото Соммер показала цього разу, як веселилася на пляжі в новому салатовому з чорним бікіні і вражала ідеально засмаглим тілом:

"Смачний образ 😘; та як тут можна не спокуситися; ідеально, просто любов; не можна залишатися, не можна здаватися, знімайте далі!!А ось і десерт!!; Проклята дівчина; @sommerray u - моя кохана людина в instagram, і Ви публікуєте самі чудові красиві фото на світі; відкрийте цю блискавку; як може такий чоловік, як я, спілкуватися з такою жінкою, як ти?; Скасуйте це і зніміть інший; Ой, боже, це круто, лол; кожен твій знімок гаряче попереднього!🔥 ; Виглядає чудово".

Дівчину активно обговорюють, адже вона в 21 рік також відкрила свій магазин одягу і тепер активно просуває дизайнерську продукцію. Про це пише Politeka.net. Соммер чи не кожен день показує, як веселиться в модних купальниках, які сама і створювала.

Щоб фанати цікавилися її образами, дівчина часто показує себе в них вдома. На одному з таких фото, представленому на фан-акаунті, Соммер позувала в білому бікіні в дрібними чорними крапками, більше нагадують горошок.

Для повного образу Рей також одягла пов'язку на голову того ж дизайну і покрутилася перед об'єктивом на підлозі власної спальні.

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