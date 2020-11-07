Американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась стильным образом в ярком черно-зеленом купальнике

Соммер любит устраивать фотосессии на природе и поражать фигурой в самых смелых образах. Об этом пишет Politeka.net. Так как девушка долго трудилась над тем, чтобы создать свой магазин трендовой одежды для спортсменок, она сама зачастую рекламирует собственную продукцию, выставляя напоказ достоинства без малейшего стыда.

Так как Рей является спортсменкой и занимается в зале с шестнадцати лет по примеру родителей-бодибилдеров, она с легкостью прокачала собственное тело и довела его до совершенства. Благодаря видео из зала, где тренируется фитнес-красотка, ее Инстаграм набрал более 25 миллионов фолловеров.

Поэтому Рей часто снимается для нового контента. На своих фото Соммер показала в этот раз, как веселилась на пляже в новом салатовом с черным бикини и поражала идеально загорелым телом:

«Вкусный образ 😘; да как тут можно не соблазниться; Идеально, просто любовь; нельзя оставаться, нельзя сдаваться, снимайте дальше!!А вот и десерт!!; Проклятая девочка; @sommerray u - мой любимый человек в instagram, и вы публикуете самые великолепные красивые фото на свете; Откройте эту молнию; Как может такой мужчина, как я, общаться с такой женщиной, как ты?; Отмените это и снимите другой; Ой, боже, это круто, лол; Каждый твой снимок горячее предыдущего!🔥; Выглядит великолепно».

Девушку активно обсуждают, ведь она в 21 год также открыла свой магазин одежды и теперь активно продвигает дизайнерскую продукцию. Об этом пишет Politeka.net. Соммер едва ли не каждый день показывает, как веселится в модных купальниках, которые сама и создавала.

Чтобы фанаты интересовались ее образами, девушка часто показывает себя в них дома. На одном из таких фото, представленном на фан-аккаунте, Соммер позировала в белом бикини в мелкими черными точками, больше напоминающими горошек.

Для полного образа Рей также надела повязку на голову того же дизайна и покрутилась перед объективом на полу собственной спальни.

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