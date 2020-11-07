Американська фітнес-модель Соммер Рей поділилася новими фото в короткому топіку без ліфчика

Соммер часто знімається в жарких фотосесіях, які влаштовує в нових образах. Про це пише Politeka.net. Дівчині подобається вуличний і пляжний стиль, тому спортсменка радує кадрами, на яких блищить видом в стильному одязі або яскравих міні-бікіні.

Дівчина може похвалитися при цьому досить пишними формами, адже кожен день займається в спортзалі для підтримки фігури. Рей вже не перший рік є фітнес-блогером, тому не скромничає – з'являється на публіці без білизни або роздягається під час зйомки.

На нових домашніх кадрах дівчина продемонструвала жаркий образ, який відразу сподобався фанатам. Соммер одягла білий топ в червоний горошок, під яким зовсім не було ліфчика і блиснула сідницями в синіх трендових джинсах.

Ось що пишуть в мережі:

"Я просто хочу бути для когось сонячним світлом; ви хочете пограти зі мною?; Найкрасивіший 😍; 😍😍😍Дружина; чудово🔵😍 ○; Моя улюблена Love it😍😍😍; Така чудова 😍☀️; Саммер Рей вражає нас; Старша сестра, люблю тебе , але я просто хочу, щоб ви знали, що я публікую фотографії ваших кокосів🥥😊; потрібно виправити поставу і перестати сутулитися ❤️❤️».

Ми також писали, дівчина довго працювала над тим, щоб створити свій магазин трендового одягу для спортсменок, вона сама часто рекламує власну продукцію, виставляючи напоказ гідності без найменшого сорому.

Так як Рей є спортсменкою і займається в залі з шістнадцяти років за прикладом батьків-бодібілдерів, вона з легкістю прокачала власне тіло і довела його до досконалості. Завдяки відео із залу, де тренується фітнес-красуня, її Instagram набрав понад 25 мільйонів фоловерів.

Тому Рей часто знімається для нового контенту. На своїх фото Соммер показала цього разу, як веселилася на пляжі в новому салатовому з чорним бікіні і вражала ідеально засмаглим тілом.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, чтпро фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні