Американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась новыми фото в коротком топике без лифчика

Соммер часто снимается в жарких фотосессиях, которые устраивает в новых образах. Об этом пишет Politeka.net. Девушке нравится уличный и пляжный стиль, поэтому спортсменка радует кадрами, на которых блистает видом в стильной одежде или ярких мини-бикини.

Девушка может похвастаться при этом довольно пышными формами, ведь каждый день занимается в спортзале для поддержания фигуры. Рей уже не первый год является фитнес-блогером, поэтому не скромничает – появляется на публике без белья или раздевается во время съемки.

На новых домашних кадрах девушка продемонстрировала жаркий образ, который сразу понравился фанатам. Соммер надела белый топ в красный горошек, под которым совсем не было лифчика и блеснула ягодицами в синих трендовых джинсах.

Вот что пишут в сети:

«Я просто хочу быть для кого-то солнечным светом; Вы хотите поиграть со мной?; Самый красивый 😍; 😍😍😍Жена; чудесно🔵😍 ○; Моя любимая Love it😍😍😍; Такая великолепная 😍☀️; Саммер Рэй поражает нас; Старшая сестра, люблю тебя, горяча спереди и сзади; , но я просто хочу, чтобы вы знали, что я публикую фотографии ваших кокосов🥥😊; нужно исправить осанку и перестать сутулиться ❤️❤️».

Мы также писали, девушка долго трудилась над тем, чтобы создать свой магазин трендовой одежды для спортсменок, она сама зачастую рекламирует собственную продукцию, выставляя напоказ достоинства без малейшего стыда.

Так как Рей является спортсменкой и занимается в зале с шестнадцати лет по примеру родителей-бодибилдеров, она с легкостью прокачала собственное тело и довела его до совершенства. Благодаря видео из зала, где тренируется фитнес-красотка, ее Инстаграм набрал более 25 миллионов фолловеров.

Поэтому Рей часто снимается для нового контента. На своих фото Соммер показала в этот раз, как веселилась на пляже в новом салатовом с черным бикини и поражала идеально загорелым телом.

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