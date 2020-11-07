Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай знялася в новій фотосесії, змінивши імідж

Спортсменка з пишними формами не комплектує свою фігуру і низького зросту. Про це пише Politeka.net. Дівчина любить себе і заявляє, що позбутися комплексів і почати цінувати свою зовнішністю по достоїнству вона навчилася з часом. Раніше Лексі комплексувала і приховувала достоїнства під мішкуватим одягом, але після тренувань в залі зрозуміла, що вона виглядає набагато краще, ніж думала.

Так, кілька місяців тому Кай розповіла, що схильна до повноти, тому вона багато тренується, щоб бути у формі. Через пружних достоїнств і милого обличчя її навіть прозвали живою лялькою, порівнюючи з Барбі всякий раз, коли дівчина приміряла щось нове і незвичайне.

Цього разу вона показала засмагле тіло на зйомці з незвичайним освітленням лише в пікантній білизні. Дівчина виставила напоказ сідниці, в черговий раз показавши, як змінилася завдяки спорту.

Поза і вигляд дівчини були оцінені фанатами вельми похвально:

«Чудово ❤️❤; ❤️😍 Краса 😍❤️; Такі гарячі завжди палять фото 😍; Проклята дівчинка; Приголомшливий образ і сяюча краса; Omggg girl work 😍😍; Красива жінка 💕💕💕; Виглядають приголомшливо 🌹💕🔥; Красива жінка 😍🍑; Супер круте тіло❤️😍; Чудово, неповторно красиво і сексуально💘; Приємний персик💋страва дня💋💋 Любов💋; Мм ... абсолютно чудово! 😍 ; Супер красива королева краси; так неймовірно красиво! Просто так * * * * зітхання * * * * Красиво!; Вау, горить🔥 💯 🙌 🏻; Помаранчевий-новий чорний і гарячий як вогонь».

Ми також писали, що фото Лексі відрізняються між собою. Цього разу вона показала переваги в біло-рожевому бікіні з силіконовими лямками і не забула при цьому посвітити і своїми сідницями, і бюстом.

Яскраве фото Лексі, яка повернулася боком до камери і відставила гідності ближче до об'єктиву, не залишило фанатів байдужими:

"Люблю це👏 👏; це жарко, жарко😍; проклята дівчинка; воооооу; і я хочу скоро відвідати тебе; Привід на задні колеса зміщений; дівчина з ідеальним видом ззаду🙌 🏼; чорт візьми; продовжуйте вражати😮 😮; давайте ще таких бікіні💯 🔥 🔥; гаряче і чудово. 😍 😘 🔥 ❤ ️ ; Чудово, і я не маю на увазі машину😘 😘; так гладко! Красиво !! 🔥 🔥 ; Дівчина ти у вогні😍 😍 😍».

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