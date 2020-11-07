Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай снялась в новой фотосессии, сменив имидж

Спортсменка с пышными формами не комплектует поводу своей фигуры и низкого роста. Об этом пишет Politeka.net. Девушка любит себя и заявляет, что избавиться от комплексов и начать ценить свою внешностью по достоинству она научилась со временем. Ранее Лекси комплексовала и скрывала достоинства под мешковатой одеждой, но после тренировок в зале поняла, что она выглядит намного лучше, чем думала.

Так, несколько месяцев назад Кай рассказала, что предрасположена к полноте, потому она много тренируется, чтобы быть в форме. Из-за упругих достоинств и милого лица ее даже прозвали живой куклой, сравнивая с Барби всякий раз, когда девушка примеряла что-то новое и необычное.

В этот раз она показала загорелое тело на съемке с необычным освещением лишь в пикантном белье. Девушка выставила напоказ ягодицы, в очередной раз показав, как изменилась благодаря спорту.

Поза и вид девушки были оценены фанатами весьма похвально:

«Великолепно ❤️❤; ❤️😍 Красота 😍❤️; Такие горячие всегда курящие фото 😍; Проклятая девочка; Потрясающий образ и сияющая красота; Omggg girl work 😍😍; Красивая женщина 💕💕💕; Выглядят потрясающе 🌹💕🔥; Красивая женщина 😍🍑; Супер крутое тело❤️😍; Великолепно, неповторимо красиво и сексуально💘; Приятный персик💋💋блюдо дня💋 Любовь💋; Мм ... совершенно замечательно! 😍; Супер красивая королева красоты; Так невероятно красиво! Просто так **** вздох **** Красиво!; Вау, горит 🔥 💯🙌🏻; Оранжевый - новый черный и горячий как огонь».

Мы также писали, что фото Лекси отличаются между собой. В этот раз она показала достоинства в бело-розовом бикини с силиконовыми лямками и не забыла при этом посветить и своими ягодицами, и бюстом.

Яркое фото Лекси, которая повернулась боком к камере и отставила достоинства поближе к объективу, не оставило фанатов равнодушными:

«Люблю это 👏👏; Это жарко, жарко😍; Проклятая девочка; Воооооу; И я хочу скоро навестить тебя; Привод на задние колеса смещен; девушка с идеальным видом сзади🙌🏼; Черт возьми; продолжайте поражать😮😮; давайте еще таких бикини💯🔥🔥; горячо и великолепно. 😍😘🔥❤️; Великолепно, и я не имею в виду машину 😘😘; Так гладко! Красиво !! 🔥🔥; Девушка ты в огне 😍😍😍».

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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