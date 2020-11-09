Американська фітнес-модель Соммер Рей показала спортивну фігуру в модному жовтому бікіні

Знаменита спортсменка кожен день показує свої тренування в Instagram, не боячись критики. Про це пише Politeka.net. Багатомільйонна аудиторія Соммер зробила її однією з найпопулярніших блогерш в світі, тому вона не турбується про відгуки. Фанати дівчини створюють безліч акаунтів з її фото, які сама Рей не викладає в основному профілі.

На фото можна помітити, як дівчині вдалося прокачати свої ноги, отримавши ідеальні сідниці «як у Кім». Сама Соммер не раз відзначала, що пишатися такою фігурою, адже у неї практично нульовий розмір грудей. Міняти себе пластикою вона не збирається, тому акцентує увагу на фото саме на своїх стегнах.

Спекотний кадр показав дівчину в яскравому вигляді завдяки обраному нею жовтому Бікіні на тонких лямках без принтів. Довгі і світлі локони, які знаменитість розпустила, ідеально завершили світлий образ.

"Мила дівчинка; пізно, не можна встояти👏; присідання зробили з неї богиню; з таким же успіхом можна не носити шорти; вона вже не така, як раніше; Гей, я бачу мяу-мяу 😳 спасибі за пристрасть😏; не могли б ви використовувати мене як стілець, мадам? У моїх очах є приціл і я бачу розкішну дівчину; мені не можна зупинятися, Я убитий її красою і пристрастю; здається ідеальним; засмагла і потужна; спасибі, що ви така гаряча».

Ми також писали, що дівчині подобається вуличний і пляжний стиль, тому спортсменка радує кадрами, на яких блищить видом в стильному одязі або яскравих міні-бікіні.

Дівчина може похвалитися при цьому досить пишними формами, адже кожен день займається в спортзалі для підтримки фігури. Рей вже не перший рік є фітнес-блогером, тому не скромничає – з'являється на публіці без білизни або роздягається під час зйомки.

На нових домашніх кадрах дівчина продемонструвала жаркий образ, який відразу сподобався фанатам. Соммер одягла білий топ в червоний горошок, під яким зовсім не було ліфчика і блиснула сідницями в синіх трендових джинсах.

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