Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала спортивную фигуру в модном желтом бикини

Знаменитая спортсменка каждый день показывает свои тренировки в Инстаграм, не боясь критики. Об этом пишет Politeka.net. Многомиллионная аудитория Соммер сделала ее одной из самых популярных блогерш в мире, поэтому она не беспокоится об отзывах. Фанаты девушки создают множество аккаунтов с ее фото, которые сама Рей не выкладывает в основном профиле.

На фото можно заметить, как девушке удалось прокачать свои ноги, получив идеальные ягодицы «как у Ким». Сама Соммер не раз отмечала, что гордиться такой фигурой, ведь у нее практически нулевой размер груди. Менять себя пластикой она не собирается, поэтому акцентирует внимание на фото именно на своих бедрах.

Жаркий кадр показал девушку в ярком виде благодаря выбранному ею желтом бикини на тонких лямках без принтов. Длинные и светлые локоны, которые знаменитость распустила, идеально завершили светлый образ.

«Милая малышка; поздно, нельзя устоять👏; приседания сделали из нее богиню; с таким же успехом можно не носить шорты; Она уже не такая, как прежде; Эй, я вижу мяу-мяу 😳 спасибо за страсть😏; не могли бы вы использовать меня как стул, мадам? В моих глазах есть прицел и я вижу роскошную девушку; мне нельзя останавливаться, я сражен ее красотой и страстью; кажется идеальным; загорелая и мощная; Спасибо, что вы такая горячая».

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Девушка может похвастаться при этом довольно пышными формами, ведь каждый день занимается в спортзале для поддержания фигуры. Рей уже не первый год является фитнес-блогером, поэтому не скромничает – появляется на публике без белья или раздевается во время съемки.

На новых домашних кадрах девушка продемонстрировала жаркий образ, который сразу понравился фанатам. Соммер надела белый топ в красный горошек, под которым совсем не было лифчика и блеснула ягодицами в синих трендовых джинсах.

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