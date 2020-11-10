Американська фітнес-модель Соммер Рей показала яскраве фото в кольоровому Бікіні на відпочинку

Молода спортсменка славиться своєю любов'ю до яскравих і незвичайних купальників. Так як фітнес-модель не тільки займається спортом і розповідає про свої тренування, але ще і займається магазином, вона постійно приміряє нові образи. Про це пише Politeka.net. найчастіше Соммер або надягає дизайнерські бікіні, або нові костюми, які сама ж і створила.

Оскільки повторюватися дівчина не любить, вона експериментує з образами, абсолютно не соромлячись показати і своє тіло. Рей віддає перевагу міні-бікіні насичених відтінків салатового, червоного, жовтого і рожевого. При цьому нерідко на ній можна помітити купальники з квітковими принтами.

На одному з таких фото Рей показувала засмагле тіло в басейні під час відпочинку. Блондинка повернулася спиною до об'єктиву і показала переваги у всій красі, а також новий бікіні, добре підійшов під її тип фігури.

Ось що пишуть в мережі:

"Вона смілива і розкішна королева 😫; просто думав про тебе в спортзалі 💪; мені здається, це найкраща її форма😍; пізно зупинятися з такою відвертістю😐; добре, Добре, я вийду за тебе заміж; найкраща дівчина в світі; красиві очі 👀; продовжуй сяяти і бути ідеальною. Ти надихаєш мене кожен день💛 Дякую за частування💛; завжди виглядає як принцеса; люблю тебе теж; вона не знає сорому і це добре; Прямо 🔥" »

Раніше ми писали, що багатомільйонна аудиторія Соммер зробила її однією з найпопулярніших блогерш в світі, тому вона не турбується про відгуки. Фанати дівчини створюють безліч акаунтів з її фото, які сама Рей не викладає в основному профілі.

На фото можна помітити, як дівчині вдалося прокачати свої ноги, отримавши ідеальні сідниці «як у Кім». Сама Соммер не раз відзначала, що пишатися такою фігурою, адже у неї практично нульовий розмір грудей. Міняти себе пластикою вона не збирається, тому акцентує увагу на фото саме на своїх стегнах.

Спекотний кадр показав дівчину в яскравому вигляді завдяки обраному нею жовтому Бікіні на тонких лямках без принтів. Довгі і світлі локони, які знаменитість розпустила, ідеально завершили світлий образ.

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