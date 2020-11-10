Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала яркое фото в цветном бикини на отдыхе

Молодая спортсменка славится своей любовью к ярким и необычным купальникам. Так как фитнес-модель не только занимается спортом и рассказывает о своих тренировках, но еще и занимается магазином, она постоянно примеряет новые образы. Об этом пишет Politeka.net. Чаще всего Соммер либо надевает дизайнерские бикини, либо новые костюмы, которые сама же и создала.

Поскольку повторяться девушка не любит, она экспериментирует с образами, совершенно не стесняясь показать и свое тело. Рей предпочитает мини-бикини насыщенных оттенков салатового, красного, желтого и розового. При этом нередко на ней можно заметить купальники с цветочными принтами.

На одном из таких фото Рей показывала загорелое тело в бассейне во время отдыха. Блондинка повернулась спиной к объективу и показала достоинства во всей красе, а также новый бикини, хорошо подошедший под ее тип фигуры.

Вот что пишут в сети:

«Она смелая и роскошная королева 😫; Просто думал о тебе в спортзале 💪; мне кажется, это лучшая ее форма😍; поздно останавливаться с такой откровенностью😐; хорошо, хорошо, я выйду за тебя замуж; лучшая девушка в мире; Красивые глаза 👀; Продолжай сиять и быть идеальной. Ты вдохновляешь меня каждый день💛 спасибо за угощение💛; Всегда выглядит как принцесса; люблю тебя тоже; она не знает стыда и это хорошо; Прямо 🔥».

Ранее мы писали, что многомиллионная аудитория Соммер сделала ее одной из самых популярных блогерш в мире, поэтому она не беспокоится об отзывах. Фанаты девушки создают множество аккаунтов с ее фото, которые сама Рей не выкладывает в основном профиле.

На фото можно заметить, как девушке удалось прокачать свои ноги, получив идеальные ягодицы «как у Ким». Сама Соммер не раз отмечала, что гордиться такой фигурой, ведь у нее практически нулевой размер груди. Менять себя пластикой она не собирается, поэтому акцентирует внимание на фото именно на своих бедрах.

Жаркий кадр показал девушку в ярком виде благодаря выбранному ею желтом бикини на тонких лямках без принтов. Длинные и светлые локоны, которые знаменитость распустила, идеально завершили светлый образ.

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