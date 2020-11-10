Відома телеведуча Влада Седан, яка не так давно вийшла заміж за гравця" Манчестер Сіті " Олександра Зінченка, показала себе, захопивши фанатів

На фото Влада позувала в шкіряній куртці, спідниці і чорному топі. Зірка доповнила образ стильними окулярами, рукавичками і чобітьми. Красуня на одному фото стояла на балконі, а на другому - сиділа за столиком, демонструючи вражаючі ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ну вогонь немає слів", "Ого в Гуллівері жарко", "прикольна", "принцеса", "дуже красива", "Таки у Бонда з'явилася коханка", " у мене Біла заздрість до Зінченка. Як же пощастило цьому хлопцеві", "Дзюба увійшов в ЧАТ", " Влада а може не треба було? Зіна може і руки відрубувати у зв'язку з листопадовим челенджем у деяких хлопців", "вау) не впізнати! крутий образ", " це найкраще що я бачив .....на твоїй сторінці".

Повідомлялося, що відома телеведуча Влада Седан (Щеглова) показала себе в гарячому образі.

На фото Влада позувала в чорній напівпрозорій сукні з величезним розрізом. Дівчина задерла ногу, показуючи свою красу по стегно. Волосся було зібране у Щеглової в кіски, а образ доповнила дружина Зінченко стильними чорними босоніжками.

Нагадавши, дружина Зінченка чуттєво оголила ніжки на сіннику

А ще Politeka писала, що наречена Зінченка приголомшила ідеальною фігурою на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що наречена Зінченка в одній білизні показала, як чекає коханого в спальні



