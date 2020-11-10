Відома телеведуча Влада Седан, яка не так давно вийшла заміж за гравця" Манчестер Сіті " Олександра Зінченка, показала себе, захопивши фанатів
На фото Влада позувала в шкіряній куртці, спідниці і чорному топі. Зірка доповнила образ стильними окулярами, рукавичками і чобітьми. Красуня на одному фото стояла на балконі, а на другому - сиділа за столиком, демонструючи вражаючі ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ну вогонь немає слів", "Ого в Гуллівері жарко", "прикольна", "принцеса", "дуже красива", "Таки у Бонда з'явилася коханка", " у мене Біла заздрість до Зінченка. Як же пощастило цьому хлопцеві", "Дзюба увійшов в ЧАТ", " Влада а може не треба було? Зіна може і руки відрубувати у зв'язку з листопадовим челенджем у деяких хлопців", "вау) не впізнати! крутий образ", " це найкраще що я бачив .....на твоїй сторінці".
Зірка "Дизель шоу" похвалився красунею-дружиною під час прогулянки: "Ідеальний час, щоб…"
Ратаковскі з Victoria's Secret звела з розуму пікантною позою, дозволивши зазирнути собі між ніг: «Ох вже ці очі…»
18-річний син Тарзана і Наташі Корольової роздягнувся і перевершив Бреда Пітта: "Зростає заміна татові"
Шалена "наречена" Харламова задерла сукню і влаштувала струс своїм півкулям: "Випали..."
Повідомлялося, що відома телеведуча Влада Седан (Щеглова) показала себе в гарячому образі.
На фото Влада позувала в чорній напівпрозорій сукні з величезним розрізом. Дівчина задерла ногу, показуючи свою красу по стегно. Волосся було зібране у Щеглової в кіски, а образ доповнила дружина Зінченко стильними чорними босоніжками.
Нагадавши, дружина Зінченка чуттєво оголила ніжки на сіннику
А ще Politeka писала, що наречена Зінченка приголомшила ідеальною фігурою на відпочинку
Також Politeka повідомляла, що наречена Зінченка в одній білизні показала, як чекає коханого в спальні