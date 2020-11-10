Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай під час фотосесії вирішила показати тіло у всій красі

Молода спортсменка почала займатися своєю фігурою після того, як зрозуміла, що потрібно бути у формі і позбавлятися від комплексів самостійно. Дівчина годинами проводила в залі заради того, щоб отримати бажаний результат. Сама Лексі заявляє, що дуже задоволена тренуваннями і має намір продовжувати їх і далі проводити в тому ж темпі.

Кай подобаються складні тренування з упором на стегна і сідниці, тому іноді Лексі влаштовує онлайн-заняття на природі і навіть під час відпочинку показує, як можна тренуватися, якщо не хочеться ходити в зал.

Щоб розбавити Instagram, де вона позує в спортивному одязі або рекламує вбрання від магазину, з яким співпрацює, дівчина вирішила приміряти образ бунтарки. Вона спустила сукню-сорочку з плечей і показала бюст без найменшого збентеження. Причому зробила це дівчина в незвичайній локації-прямо в тунелі.

"Ви бачите мене в цьому тунелі?!» ,- жартівливо пише Лексі під фото.

Фанати відповіли відразу ж: "Красиво 🌹; що б ти не хотіла, я б зробив 🌹; приємний вигляд, просто ідеально; я б спробував підняти щелепу; продовжуй їхати; хочеш прокотитися?; В мантії в тунелі? 😍 😍 Просто відмінно! Я б точно зупинився! 🙈 😍 ; Чудово💋❤️; слюни і все, що ти хотів; гарячий постріл; це просто досконалість❤️; така красива😍 😘».

Ми також писали, що дівчина любить себе і заявляє, що позбутися комплексів і почати цінувати свою зовнішністю по достоїнству вона навчилася з часом. Раніше Лексі комплексувала і приховувала достоїнства під мішкуватим одягом, але після тренувань в залі зрозуміла, що вона виглядає набагато краще, ніж думала.

Так, кілька місяців тому Кай розповіла, що схильна до повноти, тому вона багато тренується, щоб бути у формі. Через пружних достоїнств і милого обличчя її навіть прозвали живою лялькою, порівнюючи з Барбі всякий раз, коли дівчина приміряла щось нове і незвичайне.

Цього разу вона показала засмагле тіло на зйомці з незвичайним освітленням лише в пікантній білизні. Дівчина виставила напоказ сідниці, в черговий раз показавши, як змінилася завдяки спорту.

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