Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай во время фотосессии решила показать тело во всей красе

Молодая спортсменка начала заниматься своей фигурой после того, как поняла, что нужно быть в форме и избавляться от комплексов самостоятельно. Девушка часами проводила в зале ради того, чтоб получить желаемый результат. Сама Лекси заявляет, что очень довольна тренировками и намерена продолжать их и далее проводить в том же темпе.

Кай нравятся сложные тренировки с упором на бедра и ягодицы, поэтому иногда Лекси устраивает онлайн-занятия на природе и даже во время отдыха показывает, как можно тренироваться, если не хочется ходить в зал.

Чтобы разбавить Инстаграм, где она позирует в спортивной одежде или рекламирует наряды от магазина, с которым сотрудничает, девушка решила примерить образ бунтарки. Она спустила платье-рубашку с плеч и показала бюст без малейшего смущения. Причем сделала это девушка в необычной локации – прямо в туннеле.

«Вы видите меня в этом туннеле?!», - шутливо пишет Лекси под фото.

Фанаты ответили сразу же: «Красиво 🌹; Что бы ты ни хотела, я бы сделал 🌹; Приятный вид, просто идеально; Я бы попытался поднять челюсть; Продолжай ехать; Хочешь прокатиться?; В мантии в туннеле? 😍😍 Просто отлично! Я бы точно остановился! 🙈😍; Великолепно💋❤️; Слюни и все, что ты хотел; горячий выстрел; Это просто совершенство❤️; Такая красивая😍😘».

Мы также писали, что девушка любит себя и заявляет, что избавиться от комплексов и начать ценить свою внешностью по достоинству она научилась со временем. Ранее Лекси комплексовала и скрывала достоинства под мешковатой одеждой, но после тренировок в зале поняла, что она выглядит намного лучше, чем думала.

Так, несколько месяцев назад Кай рассказала, что предрасположена к полноте, потому она много тренируется, чтобы быть в форме. Из-за упругих достоинств и милого лица ее даже прозвали живой куклой, сравнивая с Барби всякий раз, когда девушка примеряла что-то новое и необычное.

В этот раз она показала загорелое тело на съемке с необычным освещением лишь в пикантном белье. Девушка выставила напоказ ягодицы, в очередной раз показав, как изменилась благодаря спорту.

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