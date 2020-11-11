Відома фітнес-модель Лексі Кай показала себе і задала питання

На фото красуня позувала без одягу і білизни. Дівчина прикрила тільки руками пружний бюст, але повністю це у моделі не вийшло. Волосся Лексі залишила розпущеним, а на руках можна помітити у Кайлі. Знімок вийшов досить ніжним і дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А що якщо...?",- підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Режим суперзірки включений", "чудова", "ти красива", " ти така красива. Люблю чорно-білі фото", " чудовий! Бажаю вам багато благословень. Мир вам і благодать", " ви дивно чарівні ... Я люблю вас", "Ти моя спокуслива дівчина", "так приголомшливо з твого боку", "дуже елегантно", "такий гарний чорно-білий", "Красива жінка", "така милашка і красуня".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай під час фотосесії вирішила показати тіло у всій красі.

Вона спустила сукню-сорочку з плечей і показала бюст без найменшого збентеження. Причому зробила це дівчина в незвичайній локації-прямо в тунелі.

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