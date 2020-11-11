Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя и задала вопрос

На фото красотка позировала без одежды и белья. Девушка прикрыла только руками упругий бюст, но полностью это у модели не получилось. Волосы Лекси оставила распущенными, а на руках можно заметить у Кай украшения. Снимок вышел довольно нежным и очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А что если...?", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Режим суперзвезды включен", "Великолепная", "Ты красивая", "Ты такая красивая. Люблю черно-белые фото", "Великолепный! Желаю вам много благословений. Мир вам и благодать", "Вы удивительно очаровательны ... Я люблю вас", "Ты моя соблазнительная девушка", "Так потрясающе с твоей стороны", "Очень элегантно", "Такой красивый черно-белый", "Красивая женщина", "Такая милашка и красотка".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай во время фотосессии решила показать тело во всей красе.

Она спустила платье-рубашку с плеч и показала бюст без малейшего смущения. Причем сделала это девушка в необычной локации – прямо в туннеле.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай завлекла упругим "орешком" в коже

А еще Politeka писала, что Лекси Кай пробудила смелые фантазии, посветив пышными ягодицами

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай не смогла скрыть румяные "сладости" в бикини с прозрачными лямками



