Відома фітнес-модель Аліна Катлобай показала себе і задала питання
На фото Аліна позувала в джинсах і бюстгальтері. Красуня без сорому демонструвала підтягнуту фігуру і засмагу. Дівчина стояла біля великого ведмедя, взявшись за його голову руками. Волосся у Катлобай було розпущеним, а погляд фітнес-модель відвела від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Цікаво, любов до ведмедів коли-небудь проходить?",- написала красуня під фото.
Фанати поставили 102 лайка і написали всього один коментар: "вмієш мотивувати. Фігура на 5".
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Повідомлялося, що відома фітнес-модель Ана Чері у відкритому спортивному костюмі показала, як підтримує своє тіло в ідеальній формі.
Ана Чері прославилася в Мережі як любителька тренувань і здорового харчування, яка регулярно демонструє результати свого способу життя, показуючи ідеальне тіло в спокусливій нижній білизні і купальниках.
Ми писали, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала яскраве фото в кольоровому Бікіні на відпочинку.
На фото Рей показувала засмагле тіло в басейні під час відпочинку. Блондинка повернулася спиною до об'єктиву і показала переваги у всій красі, а також новий бікіні, добре підійшов під її тип фігури.
Нагадавши, фітнес-модель Аліна Катлобай переборщила з декольте, прикривши бюст мотузочками
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Аліна Катлобай влаштувала гаряче тренування із завидним красенем
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