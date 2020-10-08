Известная фитнес-модель Алина Катлобай показала себя, не оставив равнодушных

На кадрах звезда позировала в платье с корсетом и без белья. Модель прошлась к пианино и демонстрировала свои самые соблазнительные места в полупрозрачной ткани. После этого Алина показала себя в другом наряде, а потом еще несколько раз сменила свой образ. Ролик получился очень горячим и невероятным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Цвет ночи", - написала красотка под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более 300 раз и написали комментарий:

"Красота", "Огонь".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери надела обтягивающий спортивный костюм и потрясла ягодицами.

Ана позировала в костюме своего бренда, который идеально подчеркнул ее пышные груди и ягодицы.

Сначала красотка записала видео, стоя возле зеркала.

Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери заворожила формами в крохотном купальнике вместе с подружкой.

Звезда выбрала красный купальник, оголивший ее самые аппетитные места. Крохотное бикини натянулось на тончайших бретельках. На одном из кадров модель повернулась спиной к камере, чтобы показать самые сочные места.

Напомним, фитнес-модель Алина Катлобай сразила идеальными изгибами в купальнике

Также Politeka писала, что фитнес-модель Алина Катлобай еле вместила спелые "персики" в маечку

А еще Politeka сообщала, что роскошная фитнес-модель Алина Котлобай в бикини свела с ума изгибами



