Известная фитнес-модель Алина Катлобай показала себя, не оставив равнодушных
На кадрах звезда позировала в платье с корсетом и без белья. Модель прошлась к пианино и демонстрировала свои самые соблазнительные места в полупрозрачной ткани. После этого Алина показала себя в другом наряде, а потом еще несколько раз сменила свой образ. Ролик получился очень горячим и невероятным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Цвет ночи", - написала красотка под кадрами.
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Фанаты посмотрели ролик более 300 раз и написали комментарий:
"Красота", "Огонь".
Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери надела обтягивающий спортивный костюм и потрясла ягодицами.
Ана позировала в костюме своего бренда, который идеально подчеркнул ее пышные груди и ягодицы.
Сначала красотка записала видео, стоя возле зеркала.
Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери заворожила формами в крохотном купальнике вместе с подружкой.
Звезда выбрала красный купальник, оголивший ее самые аппетитные места. Крохотное бикини натянулось на тончайших бретельках. На одном из кадров модель повернулась спиной к камере, чтобы показать самые сочные места.
Напомним, фитнес-модель Алина Катлобай сразила идеальными изгибами в купальнике
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