Известная фитнес-модель Алина Катлобай показала себя и задала вопрос

На фото Алина позировала в джинсах и бюстгальтере. Красотка без стеснения демонстрировала подтянутую фигуру и загар. Девушка стояла у большого медведя, взявшись за его голову руками. Волосы у Катлобай были распущенными, а взгляд фитнес-модель отвела от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Интересно, любовь к медведям когда-нибудь проходит?", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили 102 лайка и написали всего один комментарий: "Умеешь мотивировать. Фигура на 5".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Ана Чери в открытом спортивном костюме показала, как поддерживает свое тело в идеальной форме.

Ана Чери прославилась в сети как любительница тренировок и здорового питания, которая регулярно демонстрирует результаты своего образа жизни, показывая идеальное тело в соблазнительном нижнем белье и купальниках.

Мы писали, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала яркое фото в цветном бикини на отдыхе.

На фото Рей показывала загорелое тело в бассейне во время отдыха. Блондинка повернулась спиной к объективу и показала достоинства во всей красе, а также новый бикини, хорошо подошедший под ее тип фигуры.

Напомним, фитнес-модель Алина Катлобай переборщила с декольте, прикрыв бюст веревочками

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