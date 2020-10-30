Известная фитнес-модель Алина Катлобай показала, как держит тело в тонусе

На фото Алина позировала в топе и лосинах, а образ дополнила кроссовками. Катлобай бежала возле стадиона вместе с неизвестным мужчиной, который был в шортах, футболке и кроссовках. Пара вместе показались для фотосессии. Кадры вышли довольно интересными и мотивирующими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда работаешь. Бег всегда как по учебнику. Пора "Найк" задуматься о новой рекламе", - подписала фото звезда.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Наша спортивная красотка", "Мотивируешь, просто пушка".

Сообщалось, что популярная американская фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила поклонников, нарядившись в крохотное бикини.

«Он мне звонит, и он такой: «я продолжаю любить вас» и я такая: «я просто ... я имею в виду, это утомительно, понимаете?» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Соммер Рэй позирует в неприличном мини-бикини, которое девушка решила натянуть до невозможности.

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай показала домашний образ в модном белом боди.

В белом боди с серой полоской модель также привлекла внимание к себе. Тонкая ткань выгодно почеркнула бюст звезды, придав ей милый и одновременно с тем соблазнительный вид.

Напомним, "Мисс железные ягодицы" посветила упругими формами в коротких шортах

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