Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе на пляжі, захопивши фанатів

Модель цього разу здалася на пляжі в нижній білизні. Красуня залишила волосся розпущеним, взявшись за них руками. Соммер позувала для фото в темряві, демонструючи точену фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Фотошоп де то?",- підписала фотографію дівчина.

Фанати, включаючи фітнес-модель Ану Чері, поставили майже 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вогонь", " Скоро ми повинні приступити до божевільної зйомки. Так прострочено", "Слава богу, ти не перекинулася, тому що ми всі в NNN, це складніше, ніж очікувалося", "Вау, це безумство, Коли падають тільки фанати", "вони просто заздрять", "це те, як ви ставите ноги, що робить сідниці більше", "будь ласка, приходь на мій випускний 2022", "Троянди червоні, в Майамі є клуби, тепер, будь ласка, Соммер, сідай на хаб", "Омг, Соммер, ти буквально королева".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей показала яскраве фото в кольоровому Бікіні на відпочинку.

На фото Рей показувала засмагле тіло в басейні під час відпочинку. Блондинка повернулася спиною до об'єктиву і показала переваги у всій красі, а також новий бікіні, добре підійшов під її тип фігури.

Нагадавши, Соммер Рей підсмажила свої "перчики" в трендовому бікіні біля басейну

А ще Politeka писала, що Соммер Рей прикрилася клаптиком тканини замість ліфчика

Також Politeka повідомляла, що Соммер Рей пробудила дорослі мрії, блиснувши достоїнствами в новому бікіні



